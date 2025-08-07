ЗВЕЗДА И ДАЉЕ ТРАЖИ ПОЈАЧАЊА! Чека се нови штопер на Маракани, ОВО је његов услов
Доласцима Махмуда Баџа и Шавија Бабике деловало је да је Црвена звезда ставила тачку на летњи прелазни рок, када су у питању доласци, али је то далеко од тренутне ситуације.
Како преноси „Моцарт спорт“ ("Mozzart sport"), у случају продаје Вељка Милосављевића, актуелни шампион Србије ће сигурно довести замену и то у лику Френклин Теба Учене!
Познато је већ да је Звезда слала понуду на адресу Сарпсборга за 25-годишњег штопера од 2.500.000 евра која је одбијена.
Међутим, околности су се промениле и Учена је спреман да се пресели на Маракану, али само у случају да Милосављевић напусти црвено-беле.
А шансе за тако нешто - постоје. Бројни клубови из Премијер лиге су бацили око на 18-годишњака, међу којима предњачи Борнмут, а Звезда је одредила цену од 15.000.000 евра.
Истина, клуб са Маракане је спреман и да прихвати понуду за неколико милиона евра мању, али свакако не испод осмоцифрене суме.