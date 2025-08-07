overcast clouds
Без топле воде на Новом насељу због радова на Футошком путу

07.08.2025. 13:59 14:01
Дневник
Дневник
Фото: pixabay.com

Због радова на изградњи вреловода на Футошком путу, становници Новог насеља ће остати без топле воде од поноћи, 7. августа 2025. године.

Како је саопштено, испорука топлотне енергије за припрему топле потрошне воде биће обустављена у ноћним сатима, а нормализација у систему очекује се у петак, 8. августа, у вечерњим часовима.

Надлежни апелују на грађане за разумевање и стрпљење током трајања радова, уз напомену да се све активности спроводе у циљу побољшања квалитета услуге.

ЈКП „Новосадска топлана”
Дневник
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
