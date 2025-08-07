Без топле воде на Новом насељу због радова на Футошком путу

Због радова на изградњи вреловода на Футошком путу, становници Новог насеља ће остати без топле воде од поноћи, 7. августа 2025. године.

Како је саопштено, испорука топлотне енергије за припрему топле потрошне воде биће обустављена у ноћним сатима, а нормализација у систему очекује се у петак, 8. августа, у вечерњим часовима.



Надлежни апелују на грађане за разумевање и стрпљење током трајања радова, уз напомену да се све активности спроводе у циљу побољшања квалитета услуге.