(ФОТО) НАСТАВЉЕНО УРЕЂЕЊЕ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ Граде нови пут, паркинг и тротоар, а стиже и зеленило
07.08.2025. 12:20 12:30
БАЧКА ПАЛАНКА: Партерно уређење зелених површина, као и паркинга и тротоара у делу Улице краља Петра I у Бачкој Паланци, од Шафарикове улице до Жарка Зрењанина, почело је 3. јула и трајаће 240 календарских дана.
Реч је о другој фази уређења поменуте улице за шта је из општинског буџета издвојено више ос 162 милиона динара са ПДВ-ом.
Радови су поверени фирми Пут-инвест, а обухватиће и колски прилаз према Дому здравља „Др Младен Стојановић”, као и рехабилитацију јавног пута на раскрсници Краља Петра I и Шафарикове улице.
Текст и фото: Л. Радловачки