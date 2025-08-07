overcast clouds
(ФОТО) НАСТАВЉЕНО УРЕЂЕЊЕ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ Граде нови пут, паркинг и тротоар, а стиже и зеленило

07.08.2025. 12:20 12:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
паланка
Фото: Дневник (Л. Радловачки)

БАЧКА ПАЛАНКА: Партерно уређење зелених површина, као и паркинга и тротоара у делу Улице краља Петра I у Бачкој Паланци, од Шафарикове улице до Жарка Зрењанина, почело је 3. јула и трајаће 240 календарских дана. 

Реч је о другој фази уређења поменуте улице за шта је из општинског буџета издвојено више ос 162 милиона динара са ПДВ-ом. 

palanka
Фото: Дневник (Л. Радловачки)

Радови су поверени фирми Пут-инвест, а обухватиће и колски прилаз према Дому здравља „Др Младен Стојановић”, као и рехабилитацију јавног пута на раскрсници Краља Петра I и Шафарикове улице.

Текст и фото: Л. Радловачки

бачка паланка радови на путу уређење јавних површина
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
