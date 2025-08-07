few clouds
СУТРА ПОЧИЊЕ „МОТО СУСРЕТ“ У ОЏАЦИМА На дводневом окупљању бајкера на базенима „Шумице“ наступиће неколико бендова. Учесницима обезбеђен камп и доручак

07.08.2025. 16:08 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Војводина уживо, 025.рс
Коментари (0)
бајкер
Фото: youtube prinstcrin/ RTV Stara Pazova

ОЏАЦИ: Отварање тачно у подне, затварају „Бета режим“ и „Трилоџи“

У организацији Мото клуба „Guardians of Honors“ на базенима „Шумице“, сутра и прекосутра, 8. и 9. августа, одржаће се „Мото сусрет“.

Отварање кампа заказано је за 12 часова, а улаз је бесплатан за све посетиоце.

Присутне очекује и музички програм. Први дан затвориће наступи бендови „Бета режим“ и „Трилоџи“. Бајкерске игре  у суботу ће забављати „Ђарма и Меткови“, „Крвава Мери“ и „Рахела“.

Организатори су поручили да су оба дана обезбеђени камп и доручак учесницима.

 Војводина уживо / 025.рс 

мото сусрети бајкери оџаци
Извор:
Војводина уживо, 025.рс
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
