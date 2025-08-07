СУТРА ПОЧИЊЕ „МОТО СУСРЕТ“ У ОЏАЦИМА На дводневом окупљању бајкера на базенима „Шумице“ наступиће неколико бендова. Учесницима обезбеђен камп и доручак
ОЏАЦИ: Отварање тачно у подне, затварају „Бета режим“ и „Трилоџи“
У организацији Мото клуба „Guardians of Honors“ на базенима „Шумице“, сутра и прекосутра, 8. и 9. августа, одржаће се „Мото сусрет“.
Отварање кампа заказано је за 12 часова, а улаз је бесплатан за све посетиоце.
Присутне очекује и музички програм. Први дан затвориће наступи бендови „Бета режим“ и „Трилоџи“. Бајкерске игре у суботу ће забављати „Ђарма и Меткови“, „Крвава Мери“ и „Рахела“.
Организатори су поручили да су оба дана обезбеђени камп и доручак учесницима.
