few clouds
29°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Српкиње овериле визу за Светско првенство! МЛАДЕ РУКОМЕТАШИЦЕ СРБИЈЕ САВЛАДАЛЕ ПОЉСКУ на ЕП у Подгорици

07.08.2025. 16:51 16:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: RSS

Женска кадетска репрезентација Србије победила је Пољску са 31:26 на Европском првенству у Подгорици.

Српкињама следи борба за неко од деветог до 12. места, што им гарантује директан пласман на наредно Светско првенство.
 

Од старта утакмице Србије је деловала боље и сигурније, већ после неколико минута имала четири гола предности 6:2, а потом је било и 10:4, све је у нашем тиму деловало добро. 
 

До одласка на одмор Српкиње су играле у истом ритму, организовано у нападу и борбено у одбрани, па су на полувреме отишле са плус осам (17:9). До краја утакмице репрезентација Србије одиграла је смирено и организовано, и на крају стигла до важне победе.
 

Српкиње данас (петак) играју са Шведском од 12 сати.
 

В. Г.

Србија - Пољска 31:26 (17:9)
 

Подгорица – Дворана: Морача. Гледалаца: 200. Седмерци: Србија 8 (6), Пољска 3 (2). Искључења: Србија 4, Пољска 8 минута.
 

СРБИЈА: Милосављевић, Телечки 1, Стојанац 1, Павловић 2, Жакула 2, Лацковић 5, Ђокић, Филиповић, Радановић, Кнежевић, Андрић, Траиловић, Душић 10, Валдевит 10, Несторовић, Петровић.
 

ПОЉСКА: Флориначки, Кучинска, Стуџинска 4, Садовска, Литвинук 1, Малковал, Тоболевска 5, Челатковска 6, Троцкимински, Сосновка, Ворозанска, Кваиковска, Канчивовска 1, Урбаник 7, Мрозек 1, Червек.
 

рукометашице рукометашице србије еп у рукомету
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ У СРЕДУ ПОЧИЊУ ПРИПРЕМЕ ЗА СЕЗОНУ У Б СУПЕРЛИГИ: Нови тренер и појачања за борбу за елиту
СРЛ

РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ У СРЕДУ ПОЧИЊУ ПРИПРЕМЕ ЗА СЕЗОНУ У Б СУПЕРЛИГИ: Нови тренер и појачања за борбу за елиту

05.08.2025. 14:16 14:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај