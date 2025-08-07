Српкиње овериле визу за Светско првенство! МЛАДЕ РУКОМЕТАШИЦЕ СРБИЈЕ САВЛАДАЛЕ ПОЉСКУ на ЕП у Подгорици
Женска кадетска репрезентација Србије победила је Пољску са 31:26 на Европском првенству у Подгорици.
Српкињама следи борба за неко од деветог до 12. места, што им гарантује директан пласман на наредно Светско првенство.
Од старта утакмице Србије је деловала боље и сигурније, већ после неколико минута имала четири гола предности 6:2, а потом је било и 10:4, све је у нашем тиму деловало добро.
До одласка на одмор Српкиње су играле у истом ритму, организовано у нападу и борбено у одбрани, па су на полувреме отишле са плус осам (17:9). До краја утакмице репрезентација Србије одиграла је смирено и организовано, и на крају стигла до важне победе.
Српкиње данас (петак) играју са Шведском од 12 сати.
В. Г.
Србија - Пољска 31:26 (17:9)
Подгорица – Дворана: Морача. Гледалаца: 200. Седмерци: Србија 8 (6), Пољска 3 (2). Искључења: Србија 4, Пољска 8 минута.
СРБИЈА: Милосављевић, Телечки 1, Стојанац 1, Павловић 2, Жакула 2, Лацковић 5, Ђокић, Филиповић, Радановић, Кнежевић, Андрић, Траиловић, Душић 10, Валдевит 10, Несторовић, Петровић.
ПОЉСКА: Флориначки, Кучинска, Стуџинска 4, Садовска, Литвинук 1, Малковал, Тоболевска 5, Челатковска 6, Троцкимински, Сосновка, Ворозанска, Кваиковска, Канчивовска 1, Урбаник 7, Мрозек 1, Червек.