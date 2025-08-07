ЕВО ЗАШТО ВЛАХОВИЋ НИЈЕ КУПЉЕН: Милан чека крај прелазног рока
Већ недељама се најављује трансфер Душана Влаховића из Јувентуса у Милан, али ништа се не дешава.
Италијански медији дуго најављују долазак новог нападача на "Сан Сиро", а осим Влаховића, "росонери" су заинтересовани и за Расмуса Хојлунда из Манчестер јунајтеда.
Међутим, све је извесније да челници Милана чекају завршницу прелазног рока како би договорили трансфер са "Старом дамом" или "Црвеним ђаволима".
За то постоји добар разлог, пише "Газета дело спорт".
У Милану верују да ће, што дуже потраје прелазни рок, други клубови бити спремнији да се реше играча на које више не рачунају.
Чини се да је то случај и код Влаховића и Хојлунда, које њихови клубови више не виде као кључне фигуре.
Што се тиче Данца из Јунајтеда, утисак је да ће дефинитивно постати вишак ако клуб доведе Бењамина Шешка, што би Милану могло омогућити да испреговара нижу одштету.
Слично важи и за Јувентус. Ако се у клуб врати Рандал Коло Муани, након што је раније стигао и Џонатан Дејвид, неће бити места за Влаховића, посебно уз његову тренутну плату.
Све то могло би значити да ће бити доступни за мање износе.