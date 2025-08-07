ПОКРАЈИНА УЛАЖЕ У НАЈМЛАЂЕ Вртић у Руском Крстуру дочекао реконструкцију
Председник Општине Кула Дамјан Миљанић, путем својих друштвених мрежа, обавестио је јавност да је потписан уговор за финансирање прве фазе реконструкције и доградње вртића у Руском Крстуру.
Укупна вредност радова износи 90 милиона динара, од чега је у овој години обезбеђено 45 милиона, а новац је обезбеђен ребалансом покрајинског буџета.
У оквиру прве фазе биће реконструисан постојећи објекат и извршена доградња новог крила вртића.
На овај начин малишани у Руском Крстуру добиће више квадратног простора и боље услове за боравак и учење – у модерном, функционалном и савремено опремљеном вртићу.
Како је написао, стари део објекта, који није предмет ове реконструкције, добиће нову намену која ће бити у складу са потребама мештана и комплементарна са вртићем. О томе ће одлучити сами грађани Руског Крстура путем анкете коју ће спровести Месна заједница.