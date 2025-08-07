few clouds
28°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1718
usd
101.1584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОКРАЈИНА УЛАЖЕ У НАЈМЛАЂЕ Вртић у Руском Крстуру дочекао реконструкцију

07.08.2025. 13:48 15:18
Пише:
Дневник
Извор:
Војводина уживо
Коментари (0)
деца
Фото: Dnevnik (arhiva)

Председник Општине Кула Дамјан Миљанић, путем својих друштвених мрежа, обавестио је јавност да је потписан уговор за финансирање прве фазе реконструкције и доградње вртића у Руском Крстуру.

Укупна вредност радова износи 90 милиона динара, од чега је у овој години обезбеђено 45 милиона, а новац је обезбеђен ребалансом покрајинског буџета. 

У оквиру прве фазе биће реконструисан постојећи објекат и извршена доградња новог крила вртића.

 

 

На овај начин малишани у Руском Крстуру добиће више квадратног простора и боље услове за боравак и учење – у модерном, функционалном и савремено опремљеном вртићу.

Како је написао, стари део објекта, који није предмет ове реконструкције, добиће нову намену која ће бити у складу са потребама мештана и комплементарна са вртићем. О томе ће одлучити сами грађани Руског Крстура путем анкете коју ће спровести Месна заједница.

кула вртић дамјан миљанић
Извор:
Војводина уживо
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ВЕЛИКИ ПОЖАР ПРОГУТАО 300 КВАДРАТА КРОВА, ВАТРА ПРЕТИ ВРТИЋУ Велики број ватрогасаца покушава да обузда ватрену стихију

(ВИДЕО) ВЕЛИКИ ПОЖАР ПРОГУТАО 300 КВАДРАТА КРОВА, ВАТРА ПРЕТИ ВРТИЋУ Велики број ватрогасаца покушава да обузда ватрену стихију

05.08.2025. 09:05 09:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОД СЕПТЕМБРА У ОВОМ ГРАДУ ВРТИЋИ ПОСТАЈУ БЕСПЛАТНИ! Комшије уложиле милионе евра у ПОДРШКУ породицама, ђацима и студентима
da

ОД СЕПТЕМБРА У ОВОМ ГРАДУ ВРТИЋИ ПОСТАЈУ БЕСПЛАТНИ! Комшије уложиле милионе евра у ПОДРШКУ породицама, ђацима и студентима

28.07.2025. 17:41 17:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Први у Србији! ЧУКАРИЦА ПРВА ПОСТАВИЛА ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ У ВРТИЋИМА Аритоновић: Безбедност деце на првом месту
вртић

Први у Србији! ЧУКАРИЦА ПРВА ПОСТАВИЛА ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ У ВРТИЋИМА Аритоновић: Безбедност деце на првом месту

24.07.2025. 19:33 19:43
Волим
0
Коментар
0
Сачувај