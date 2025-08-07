ЈОКИЋ НА ИСТОРИЈСКОМ ТРИПЛ-ДАБЛ ПУТУ: Још 39 корака од вечности
Звезда Денвер Нагетса Никола Јокић вероватно ће постати водећи играч свих времена по броју трипл-дабла у историји НБА лиге следеће сезоне.
Троструки МВП НБА спреман је да направи прекретницу у историји најјаче лиге на свету, а тренутно је само 39 трипл-дабл партија иза Расела Вестбрука, који је тренутни лидер са 203 трипл-дабла.
Јокић је трећи на листи свих времена са 164, иза Вестбрука и НБА легенде Оскара Робертсона, који има 181 трипл-дабл.
Јокић је такође боље рангиран на листи од неких од највећих играча лиге свих времена, укључујући Леброна Џејмса, Меџика Џонсона, Џејсона Кида и Вилта Чемберлена.
Подсећања ради, Јокић је минуле сезноне, рачунајући лигашки део и плеј-оф, Јокић је имао укупно 37 трипл-даблова.
Све то иде у прилог обарању рекорда у сезони 2025/26 и врло вероватно ће Јокић успети да постане најбољи када у овој категорији.