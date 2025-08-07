few clouds
ЈОКИЋ НА ИСТОРИЈСКОМ ТРИПЛ-ДАБЛ ПУТУ: Још 39 корака од вечности

07.08.2025. 16:14 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
jokic
Фото: Youtube prinstcrin/House of Highlights

Звезда Денвер Нагетса Никола Јокић вероватно ће постати водећи играч свих времена по броју трипл-дабла у историји НБА лиге следеће сезоне.

Троструки МВП НБА спреман је да направи прекретницу у историји најјаче лиге на свету, а тренутно је само 39 трипл-дабл партија иза Расела Вестбрука, који је тренутни лидер са 203 трипл-дабла.

Јокић је трећи на листи свих времена са 164, иза Вестбрука и НБА легенде Оскара Робертсона, који има 181 трипл-дабл.

Јокић је такође боље рангиран на листи од неких од највећих играча лиге свих времена, укључујући Леброна Џејмса, Меџика Џонсона, Џејсона Кида и Вилта Чемберлена.

Подсећања ради, Јокић је минуле сезноне, рачунајући лигашки део и плеј-оф, Јокић је имао укупно 37 трипл-даблова.

Све то иде у прилог обарању рекорда у сезони 2025/26 и врло вероватно ће Јокић успети да постане најбољи када у овој категорији.

 

 

никола јокић трипл дабл НБА лига
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
