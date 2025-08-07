ОБЈАВЉЕН СПИСАК НОМИНОВАНИХ ФУДБАЛЕРА ЗА ЗЛАТНУ ЛОПТУ, на листи девет играча ПСЖ-а
Магазин Франс фудбал објавио је данас листу од 30 фудбалера номинованих за Златну лопту (Баллон д'Ор), која се додељује најбољем играчу света.
На листи, која је објављена на друштвеној мрежи Икс (X), налази се девет фудбалера Пари Сен Жермена и то: Усман Дембеле, Витиња, Ђанлуиђи Донарума, Нуно Мендес, Дезире Дуе, Хвича Кварацкелија, Ашраф Хакими, Жоао Невеш и Фабијан Руиз.
Фудбалери ПСЖ-а су прошле сезоне освојили Лигу шампиона, пошто су у финалу победили Интер резултатом 5:0.
Међу кандидатима за Златну лопту су и фудбалери Барселоне Ламин Јамал, Рафиња, Педри и Роберт Левандовски, као и играчи Реала Килијан Мбапе, Џуд Белингем и Винисијус Жуниор.
На листи кандидата за Златну лопту налазе се и Ерлинг Халанд (Манчестер сити), Флоријан Вирц (Леверкузен/Ливерпул), Кол Палмер (Челси), Вирџил ван Дајк (Ливерпул), Алексис Мекалистер (Ливерпул), Мохамед Салах (Ливерпул), Дензел Дамфрис (Интер), Лаутаро Мартинез (Интер), Скот Мектомини (Наполи), Мишел Олис (Бајерн), Хари Кејн (Бајерн), Серу Гираси (Борусија Дортмунд), Виктор Ђекереш (Спортинг, Арсенал) и Деклан Рајс (Арсенал).
За освајача Златне лопте гласа по један фудбалски новинар из 100 најбоље рангираних земаља на ФИФА ранг листи. Бира се најбољи фудбалер у претходној сезони.
Кандидаткиње за освајање Златне лопте су Клара Бил (Бајерн), Софија Канторе (Јувентус, Вашингтон), Стеф Катли (Арсенал), Мелчи Диморне (Олимпик Лион), Темва Чавинга (Канзас Сити), Емили Фокс (Арсенал), Кристијана Ђирели (Јувентус), Естер Гонзалез (Готам), Каролина Грејем Хансен (Барселона), Патри Гуијаро (Барселона), Аманда Гутиерес (Палмеирас), Хана Хамптон (Челси), Пернил Хардер (Бајерн), Линдзи Хипс (Олимпик Лион), Кло Кели (Манчестер сити, Арсенал), Мариона Калденти (Арсенал), Сенди Балтимор (Челси), Аитана Бонмати (Барселона), Барбра Банда (Орландо), Луси Бронз (Челси), Алексија Путељас (Барселона), Клаудија Пиња (Барселона), Алесија Русо (Арсенал), Клара Матео (Париз), Ева Пајор (Барселона), Фрида Леонхардсен Манум (Арсенал), Марта (Орландо), Леа Вилијамсон (Арсенал), Каролина Веир (Реал Мадрид) и Јохана Ритинг Канерид (Челси).
Кандидати за најбољег младог фудбалера за трофеј "Копа" су: Пау Кубарси (Барселона), Дезире Дуе (ПСЖ), Ајуб Буади (Лил), Естевао (Палмеирас, Челси), Дин Хуијсен (Борнмут, Реал Мадрид), Родриго Мора (Порто), Мајлс Луис-Скели (Арсенал), Жоао Невеш (ПСЖ), Ламин Јамал (Барселона) и Кенан Јилдиз (Јувентус).
Кандидаткиње за најбољу младу фудбалерку су: Мишел Агјеманг (Брајтон, Арсенал), Линда Каиседо (Реал Мадрид), Вик Каптајн (Челси), Вики Лопез (Барселона) и Клаудија Мартинез Овандо (Клуб Олимпија).
У конкуренцији за награду најбољег голмана за трофеј "Јашин" су Алисон Бекер (Ливерпул), Јасин Боно (Ал Хилал), Тибо Куртоа (Реал), Лукас Шевалије (Лил), Јан Зомер (Интер), Мац Селс (Нотингем Форест), Давид Раја (Арсенал), Јан Облак (Атлетико), Емилијано Мартинез (Астон Вила) и Ђанлуиђи Донарума (ПСЖ).
Кандидаткиње за најбољег голмана у женској конкуренцији су Ен-Катрин Бергер (Готам), Ката Кол (Барселона), Хана Хемптон (Челси), Чиамака Надози (Париз, Брајтон) и Дафе ван Домселар (Арсенал).
Кандидати за најбољег тренера су Ханси Флик (Барселона), Луис Енрике (ПСЖ), Антонио Конте (Наполи), Енцо Мареска (Челси) и Арне Слот (Ливерпул).
За најбољег тренера женског тима номиновани су Рене Слегерс (Арсенал), Сарина Вегман (Енглеска), Соња Бомпастор (Челси), Џастин Мадугу (Нигерија) и Артур Елијас (Бразил).
У конкуренцији за најбољи мушки клуб су: ПСЖ, Ливерпул, Челси, Барселона и Ботафого. За најбољи женски тим номиновани су Арсенал, Барселона, Челси, Олимпик Лион и Орландо Прајд.
Додела награда биће одржана 22. септембра у Паризу.