ЈЕДИНИ КАСАЧКИ ДАН У БЕЧЕЈУ НА МАЛУ ГОСПОЈИНУ: Пет трка са четрдесетак грла

19.09.2025.
Raduje prašina na bečejskom hipodromu
Фото: Радује прашина на бечејском хиподрому, фото: В. Јанков

Бечејски хиподром крај Радрске станице бићу у недељу, на Малу Госпојину, у функцији, па ће љубитељи коњичког спорта из околине имати прилику да уживају.

- Биће пет трка са око четрдесетак грла упрегнутим у сулкама. Стижу нам учесници из Ниша, Пожаревца и бројних војвођанских клубова. Наш клуб ће бити заступљен са четири грла. Укупан наградни фонд износи 400.000 динара. Почетак трка заказан је за 15 сати и очекујемо повољно време, а то је услов да се окупи знатан број гледалаца, вели председник домаћина и организатора јединог касачког дана у години Коњичког клуба Потисје Сава Војновић.

Некада су касачке трке у Бечеју, на легендарном хиподрому крај Тисе, окупљале и по десетак хиљада посетилаца, а на стази се надметао далеко већи број грла. Сада је пропусна моћ на хиподрому крај Радарске станице десет грла по трци, али бројни су разлози што ни тај број није попуњен.

 В. Јанков

