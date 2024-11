СРПСКИ ВЕЛЕМАЈСТОР АЛЕКСАНДАР ИНЂИЋ ЈЕ ПРВАК ЕВРОПЕ У ШАХУ: Обезбедио и директан пласман на ФИДЕ Светски куп

Велемајстор Александар Инђић, петоструки првак Србије, обезбедио је титулу на шампионату који је одржан у Петровцу у Црној Гори.



Инђић је феноменално играо на овом турниру и био је у предности коло пред крај турнира. За титулу му је био потребан барем реми у дуелу са белгијским велемајстором Данијелом Дардом.

Овом победом Инђић је обезбедио директан пласман и на ФИДЕ Светски куп, који ће се одржати 2025. године.

GM Aleksandar Indjic 🇷🇸 clinches European Individual Chess Championship 2024! 🏆



Drawing against GM Daniel Dardha 🇧🇪 in the last round, Aleksandar Indjic emerged as the sole Winner of the event with the score of 9/11 points!



Indjic wins the top prize of 20.000 EUR and a… pic.twitter.com/fRBIzwkDy4

— European Chess Union (@ECUonline) November 19, 2024