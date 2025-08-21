НАВИЈАЧИ ПРОМАШИЛИ ДРЖАВУ Шпанска породица, уместо у Мађарској, завршила на Фарским острвима
Шпански фудбалски прволигаш Рајо Ваљекано игра у Европи након 24 године, а троје његових навијача грешком је завршило на Фарским острвима уместо на гостовању у Мађарској.
Белоруски клуб Неман Гродно ће вечерас бити домаћин Рајо Ваљекану у Мађарској у претколу Лиге конференција.
Породица Гарсија је, међутим, купила авионске карте за Фарска острва јер је веровала да ће у претходном претколу проћи даље тамошњи КИ Клаксвик након победе од 2:0 над Немани у првој утакмици.
Но Неман је у Мађарској, где игра домаће утакмице због наметнутих санкција, надокнадио пораз и прошао даље бољим извођењем пенала. Тиме је постао противник Рајо Ваљекана.
Алваро и његови родитељи у Мадриду, када су сазнали за тај драматични расплет, одлучили су искористити купљене карте и отпутовати на далека Фарска острва.
"Рајо Ваљекано на крају није путовао на Фарска острва, али на тамошњем стадиону је осванула клупска црвена трака", казао је Алваро у четвртак путем друштвене мреже X преноси гол.дневник.
На празном стадиону фотографирао се у белом дресу Раја с препознатљивом црвеном пругом. С оцем и мајком је седео на трибини и травњаку где су се надали гледати ногометаше који су као осмопласирана момчад шпањолског првенства изборили наступ у Лиги конференција.
На пут су потрошили укупно 4.700 евра, од чега на авионске карте 2.700 евра.
Локални људи, када су чули за њихов долазак, срдачно су их дочекали. Запосленик КИ Клаксвика и један тренер из подмлатка провели су породица Гарсија стадионом.
Алваро им је у знак захвале поклонио историјски дрес Рајо Ваљекана из 2000. године. Екипа из мадридске четврти играла је у Европи посљедњи пут 2001. године, када је дошла до четвртфинала тадашњег Купа УЕФА.
(Nezavisne.com)