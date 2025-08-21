ПЕШИЋ О ПОБЕДИ, МИЦИЋУ, ОДБРАНИ: Када дође први пораз онда ће да буде брутално
Кошаркаши Србије неочекивано убедљиво су победили Словенију 106:72 у пријатељском мечу, последњем пред Евробаскет.
– Фокус је био на нашој игри и због публике. Играли смо веома озбиљно, честитао сам играчима. Испунили смо план, играли смо и одбрану и напад. То је било доста добро. Словенија није била на таквом нивоу. Доста су ослабљени. Не бавимо се противницима, бавимо се колико ми можемо даље. Било је ово добро вече за нас, али нам фали више игре. Надамо се да ћемо да подигнемо форму и да почнемо ЕП како смо и планирали – рекао је селектор Светислав Пешић на конференцији за медије.
Упитан је за стање Василија Мицића, који је играо ове вечери.
– Видећемо сутра ујутру каква је ситуација. Не бих процењивао, али најважније је да прође без болова. Тражи време. Он се на неки начин вратио, па ћемо да видимо.
Фокус је на дефанзиви.
– У кошарци се ништа није променило, осим односа према одбрани. Ми на томе радимо и ментално и тактички. Ми не можемо да побеђујемо без добре одбране. Видели сте офанзивне скокове словеначке репрезентације. Они су шутирали 12 тројки, шест офанзивних скокова. Јокић специјално игра што се тиче скока, решава то на основу брзине искуства, а остали морају да улазе у контакт. Одбрана ће нам бити боља. Ми на томе радимо. Одбрана се завршава са дефанзивним скоком, где мора да постоји још боља сарадња. Имали смо тај проблем са Немачком, победили смо, не потцењујем ниједну победу, то је производ рада. Не можемо ни да прецењујемо. Први пораз када дође онда ће да буде брутално у негативном смислу. Волите да правите еуфорију, али смо далеко од тога. Радимо у тишини – рекао је Пешић.