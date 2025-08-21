(ВИДЕО) НЕВРЕМЕ У НОВОМ САДУ Оборена грађевинска ограда, створила се гужва у саобраћају
21.08.2025. 20:17 20:25
Како је и најављено у Новом Саду тренутно пада киша, а снажан грмљавински систем који се премештао преко истока Хрватске, прецизније, Славоније, дошао је и код нас.
Снажан ветар дунуо је и у појединим деловима града направио велике проблеме.
Наиме, на Булевару цара Лазара код Променаде, ветар је вечерас оборио грађевинску ограду.
Створила се се гужва у саобраћају а возачима се саветује опрез приликом проласка овим делом града.
На снимку можемо видети како јак ветар тера људе са отвореног базена на Спенсу, грађани су потражили заклон.