(ВИДЕО) НЕВРЕМЕ У НОВОМ САДУ Оборена грађевинска ограда, створила се гужва у саобраћају

21.08.2025. 20:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Како је и најављено у Новом Саду тренутно пада киша, а снажан грмљавински систем који се премештао преко истока Хрватске, прецизније, Славоније, дошао је и код нас.

Снажан ветар дунуо је и у појединим деловима града направио велике проблеме.

Наиме, на Булевару цара Лазара код Променаде, ветар је вечерас оборио грађевинску ограду. 

Створила се се гужва у саобраћају а возачима се саветује опрез приликом проласка овим делом града.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

На снимку можемо видети како јак ветар тера људе са отвореног базена на Спенсу, грађани су потражили заклон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Novosadska Televizija (@novosadskatelevizija)

