НАКОН НАЈАВЕ ДОЛАСКА ”ПИСТОЛСА” Састав Продиџи долази поново на фестивал Егзит

Продиџи долазе 11. јула на Главну бину, где су већ више пута обарали рекорде посећености, а британски састав истиче Егзит као омиљени фестивал, истакнуто је у саопштењу.

Како је најављено, након старта уз Продиџи, сцену преузима маскирани техно извођач Ај хејт моделс (I Hate Models), "публику ће за њихове наступе загрејати италијански техно-метал дуо Лорензо Раганзини и Паоло Ферара (Ferrara)", а ту је и Француз Трим (Trym).

На Главној бини је 13. јула је француски диџеј Снејк, који упамћен као "један од најузбудљивијих" извођача Егзита, у новом сету доноси планетарне хитове, попут "Taki Taki", "Lean On", "Let Me Love You" и "Loco Contigo".

Реге звук на "Tesla Universe" бину доноси 12. јула Мистик Марли (Mystic Marley), унука чувеног музичара Боба Марлија, чији синглови "Energy" и "Sad Girls" показују фузију стилова као што су реге, хип хоп, соул, аренби и поп, наведено је у саопштењу.

Како је најављено, диџеј Соломун наступа 12. јула и "у Србију доноси чисту ексклузиву каква се ретко виђа и на светским бинама - чувени "Diynamic Stage Take Over Show".

"Концептуална ноћ на култној електронској бини обухватиће и наступ Mau P - једног од најтраженијих извођача нове генерације. У споју берлинског авангардног звука са домаћим техно пулсом публику очекује још један ексклузивни б2б сет, који доносе диџеј Гигола и Тијана Т", речено је у саопштењу.

Егзит ја најавио и наступе представника холандског хардгрув звука Огазон, као и младих нада електронске сцене диџеја Лане (Lanna) и Хобин Руде.

Организатори наводе и да ће на Експлозив (Explosive) бину долазе састави Ескрота и Крисиун из Бразила, Нихило из Италије, британски Били Лајер (Billy Liar), Хеви лангс (Heavy Lungs) и Мефс (Meffs) и бројни други.

Егзит је раније најавио као хедлајнере фестивала панк иконе Секс (Sex) пистолс са певачем Френком Картером (Frank Carter), а ту су и диџејеви Тиесто, Ерик Придз (Eric Prydz), Амели (Amelie) Ленс и други.