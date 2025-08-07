clear sky
ВЕЉКО БИРМАНЧЕВИЋ СТРЕЛАЦ у победи фудбалера Спарте из Прага против Арарата

07.08.2025. 23:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
birmancevic
Фото: Youtube Printscreen/Fudbalski savez Srbije

Фудбалери Спарте из Прага победили су на свом терену јерменски Арарат резутатом 4:1 у првом мечу трећег кола квалификација за Лигу конференције.

Арарат је повео у седмом минуту голом Хуана Андреса Баланте.

Домаћи тим је до краја полувремена дошао до преокрета преко Патрика Видре у 25. минуту и Кана Каиринена у 33. Јан Кухта је у 60. минуту погодио за 3:1. 

Репрезентативац Србије Вељко Бирманчевић постигао је гол из пенала у 80. минуту за коначан резултат.

Реванш утакмица играће се 14. августа у Јерменији, а победник двомеча између Спарте и Арарата састаће се у плеј-офу квалификација за ЛК са бољим из дуела између Риге и Беитар Јерусалима.

