ВЕЉКО БИРМАНЧЕВИЋ СТРЕЛАЦ у победи фудбалера Спарте из Прага против Арарата
07.08.2025. 23:25 23:27
Фудбалери Спарте из Прага победили су на свом терену јерменски Арарат резутатом 4:1 у првом мечу трећег кола квалификација за Лигу конференције.
Арарат је повео у седмом минуту голом Хуана Андреса Баланте.
Домаћи тим је до краја полувремена дошао до преокрета преко Патрика Видре у 25. минуту и Кана Каиринена у 33. Јан Кухта је у 60. минуту погодио за 3:1.
Репрезентативац Србије Вељко Бирманчевић постигао је гол из пенала у 80. минуту за коначан резултат.
Реванш утакмица играће се 14. августа у Јерменији, а победник двомеча између Спарте и Арарата састаће се у плеј-офу квалификација за ЛК са бољим из дуела између Риге и Беитар Јерусалима.