НА "SERBIA ATHLETICS MEETING-U" У БЕОГРАДУ наступило више од 100 атлетичара из 38 земаља

07.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/САС
На атлетској стази у Београду одржан је четврти "Serbia Athletics Meeting", такмичење бронзаног статуса из серије Светске атлетике, које је окупило више од 100 атлетичара из чак 38 земаља света.

Публика је имала прилику да ужива у изузетним резултатима.

У женској конкуренцији посебно су се истакле: Ашанти Мур из Јамајке која је трку на 100 метара завршила  сјајним личним рекордом од 10.94 с, Сара Лавин из Ирске која је славила у трци на 100 метара препоне резултатом 12.90, Даниел Томас Дод из Јамајке победница у бацању кугле са 19.04 м, Кира Витман из Немачке победница у троскоку са 13.87 м, док је домаћа узданица Александрија Митровић заузела одлично четврто место скоком од 13.21 м и Марија Вуковић из Црне Горе која је славила у скоку увис прескочивши 1.90 м.

У мушкој конкуренцији виђене су такође сјајне борбе: Тсебо Матсосо из Јужне Африке победник је на 100 метара са 10.08 секунди, Кендри Лазаро Менендез са Кубе тријумфовао је на 110 м препоне са 13.42, Жауд Кчина из Марока победио је на 1500 м са 3:37.50, Крис Митревски из Аустралије однео је победу у скоку удаљ резултатом 8.08 м, док је у бацању кугле славио Ницк Понзио из Италије са хицем од 20.69 м, испред нашег Армина Синанчевића који је био други са 20.23 м. У мушком скоку увис најбољи је био Јуозас Баикстис из Литваније који је до победе дошао са новим личним рекордом од 2.27 м.

"Serbia Athletics Meetingјош једном је потврдио статус престижног међународног такмичења, а Београд се показао као одличан домаћин врхунске атлетике.

Извор:
Дневник/САС
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
