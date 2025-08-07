ГРОБАРИ НАПАЛИ НАВИЈАЧЕ ХИБЕРНИЈАНА: Пали ударци, пљување и вређање
Углавном је све између навијача Партизана и Хибернијана током читавог дана прошло без проблема, чак и у пријатељском тону, али су се тензије подигле после голова шкотског тима.
После првог су пале прве провокације, након којих су присталице шкотског тима склонили заставе у страху од навијача са северне стране, али је после другог гола дошло чак и до блиског сусрета, а пали су и неки ударц кроз шипке од ограде која је делила навијаче.
Неколико Гробара пришло је скроз до ограде, где су били навијачи Хибернијана. Дошло је до препирке, могли смо да видимо да је један Шкот чак и провоцирао једног навијача да много прича, а он га је звао да му приђе да буде у домену и дохвату његових руку.
Неко време је трајала тензија, делује да је пало и пљување, а у једном моменту је један навијач ударио по руци навијача Хибернијана који је показивао ка једном од навијача Партизана.
На крају, пришла је и полиција, која је стала између и тиме је овај ублавном вербални сукоб завршен.
(Telegraf.rs)