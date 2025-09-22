Искључења струје за понедељак, 22. септембар
Огранак Електродистрибуција Нови Сад изводиће радове на дистрибутивној мрежи са циљем унапређења квалитета снабдевање електричном енергијом корисника, превенције кварова и припреме дистрибутивне мреже за предстојећу сезону.
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже данас, 22. септембра 2025. године без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
Нови Сад
Булевар Европе 44 - од 8.30 до 9.30
Стефана Стефановића 7-11; 10-22 - од 9 до 12
Ковиљ
Душка Вицкова 39-49, Соње Маринковић 40-42, Јовице Павлице 1-15А; 2-32, Ловачко друштво - од 9 до 12
Петроварадин
Буковачки До 71а-76 од 9.15 до 9.45 сати.
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд континуирано ради на унапређењу поузданости и стабилности снабдевања електричном енергијом. Највећи део радова је организован без искључења крајњих купаца. Неке активности није могуће спровести без обуставе напајања, због обезбеђења безбедних услова за рад наших запослених. Кориснике молимо за разумевање.
Напомена: У случају временских неприлика радови ће се отказати. У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!
Обавештења се могу добити путем медија као и на сајту www.elektrodistribucija.rs.