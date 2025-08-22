overcast clouds
ОДНОШЕЊЕ БАШТЕНСКОГ ОТПАДА Данас на седам локација

22.08.2025.
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (Филип Бакић)

Радници ЈКП „Чистоћа” од понедељка у континуитету уклањају баштенски отпад с територије града, а данас стижу на седам локација.

Екипе ће бити распоређене на Подбари, Салајци, Адамовићевом насељу, затим у Великом риту, Малом Београду, Пејићевим салашима и на Ченеју.

Из ЈКП „Чистоћа” апелују на грађане да свој баштенски отпад одлажу на начин који је предвиђен за то. Све врсте баштенског отпада морају бити спаковане у џакове или повезане у снопове, не веће од количине типизиране канте, запремине 120 литара.

Количина спремљеног баштенског отпада за одношење не сме да прелази запремину једног кубног метра по термину одношења.

Наредне недеље, у понедељак, 25. августа, екипе се селе на Телеп, а у уторак, 26. августа, по баштенски отпад ићи ће на Клису, Слану бару, у Видовданско насеље, на Клисански брег, а биће и у Ковиљу. 

Комплетан распоред за све месне заједнице, термине и локације доступан је на сајту ЈКП „Чистоћа”. 

баштенски отпад ЈКП "Чистоћа"
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Нови Сад
