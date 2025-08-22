ОДНОШЕЊЕ БАШТЕНСКОГ ОТПАДА Данас на седам локација
Радници ЈКП „Чистоћа” од понедељка у континуитету уклањају баштенски отпад с територије града, а данас стижу на седам локација.
Екипе ће бити распоређене на Подбари, Салајци, Адамовићевом насељу, затим у Великом риту, Малом Београду, Пејићевим салашима и на Ченеју.
Из ЈКП „Чистоћа” апелују на грађане да свој баштенски отпад одлажу на начин који је предвиђен за то. Све врсте баштенског отпада морају бити спаковане у џакове или повезане у снопове, не веће од количине типизиране канте, запремине 120 литара.
Количина спремљеног баштенског отпада за одношење не сме да прелази запремину једног кубног метра по термину одношења.
Наредне недеље, у понедељак, 25. августа, екипе се селе на Телеп, а у уторак, 26. августа, по баштенски отпад ићи ће на Клису, Слану бару, у Видовданско насеље, на Клисански брег, а биће и у Ковиљу.
Комплетан распоред за све месне заједнице, термине и локације доступан је на сајту ЈКП „Чистоћа”.