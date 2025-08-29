УПОЗОРЕЊЕ ПЧЕЛАРИМА У НОВОМ САДУ! Од 1. до 15. септембра третмани против комараца из ваздуха и са земље
29.08.2025. 13:22 13:25
Коментари (0)
Третмани против комараца са земље и из ваздуха на подручју Града Новог Сада биће изведени у периоду од 1. до 15. септембра, у првом термину са повољним метео условима.
То је саопштила новосадска „Циклонизација Логистика“.
Како се наводи, третмани ће се изводити препаратима на бази ламбда-цихалотрина и делтаметрина. Упозоравају се пчелари да је препарат токсичан за пчеле, те да кошнице затворе или уклоне најмање пет километара од наведених места третирања. Дејство препарата траје један дан.