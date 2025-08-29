clear sky
УПОЗОРЕЊЕ ПЧЕЛАРИМА У НОВОМ САДУ! Од 1. до 15. септембра третмани против комараца из ваздуха и са земље

29.08.2025. 13:22 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Екипе „Циклонизације” на теренун Фото: „Циклонизација”

Третмани против комараца са земље и из ваздуха на подручју Града Новог Сада биће изведени у периоду од 1. до 15. септембра, у првом термину са повољним метео условима.

То је саопштила новосадска „Циклонизација Логистика“.

Како се наводи, третмани ће се изводити препаратима на бази ламбда-цихалотрина и делтаметрина. Упозоравају се пчелари да је препарат токсичан за пчеле, те да кошнице затворе или уклоне најмање пет километара од наведених места третирања. Дејство препарата траје један дан.

циклонизација третман из ваздуха третман са земље третмани против комараца
Нови Сад
