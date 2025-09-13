ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А У НЕДЕЉУ ДОЧЕКУЈУ МЛАДОСТ У ОСМОМ КОЛУ СУПЕРЛИГЕ (17): Прегрмити Лучанце и Лалата
Фудбалери ТСЦ-а имали су буран почетак сезоне у Суперлиги.
Након солидног почетка уследили су проблеми са повредама, што је уједно значило и да је ротација смањена, па су ређали поразе и не тако убедљиве игре. Прилику да прекину серију без победе чета Дарија Калезића имаће у недељу од 17 сати када дочекује Младост из Лучана. Изабраници Ненада Лалатовића доживели су „нову младост" повратком ексцентричног стручњака на клупу, па Бачкотополчанима неће бити лако да их савладају.
Првотимац ТСЦ-а Драгољуб Савић верује у добар резултат против Лучанаца.
– Очекује нас изузетно захтевна утакмица. Младост је искусна екипа са сјајном енергијом. Сигурно је то да су повратком Лалатовића још бољи и да имају сјајну атмосферу. Спремни смо на то и знамо да је кључ у томе да кренемо борбено од првог минута и то је једини начин да стигнемо до три бода – јасан је Савић.