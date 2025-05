Палас преко Ситија до трофеја ФА купа!

Сити је тако остао без иједног трофеја ове сезоне, без Премијер лиге, Лига Купа, Лиге шампиона, сада и без пехара у најстаријем такмичењу.

Јунаци Паласа су стрелац гола Ебереки Езе (16. мин), али више од било кога, и од Езеа, голман Дин Хендерсон. Њему иде слава, златним словима биће уписан у клупске алманахе због бравура у великом финалу. Трагичар Ситија је Омар Мармуш, због промашеног пенала у 36. минуту - при вођству Паласа. Хендерсон је у тој ситуацији прочитао намеру Египћанина, укротио лопту и бацио у стање екстазе своје навијаче, далеко бројније и гласније него што су то били Ситијеви. Недуго потом поново је био на сцени Хендерсон, тада након продора и ударца Докуа, и тада је бравуром спречио најгоре по свој тим. Сити је тада био већ озбиљно уздрман, играчи психолошки пољуљан. Узалуд им је дотад била тереска иницијатива. До деветог минута, каже статистика, "грађани" су комплетирали 60 пасова, а играчи Паласа тек шест. Екипа из Лондона је брзо након тога повела, из првог правог напада, први пут да су и поштено и прешли на половину ривала - и одмах је уследио мат. Била је то акција као са игрице, лопта је из дубине одбране ишла од једног до другог играча, са крила стигла пред гол где је Езе завршио посао.

У наставку, Сити је побацио, истина и даље је доминирао у поседу, притискао, но без конкретне завршнице. Хендерсон се и у самој завршници истакао, сачувао се и тада након покушаја играча Ситија. У другом полувремену играчи Пепа Гвардиоле готово да нису озбиљније угрозили Палас, те завршавају неславно најгору сезону под вођством Пепа Гвардиоле. Ни за округло 100 минута фудбала, колико је меч трајао, нису успели да постигну макар један гол.

Палас је, са Куп трофејем, истовремено осигурао и пласман у Лигу Европе.

