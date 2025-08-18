Дизелка победила Нишлије
ТРЕНЕР ПАНЧЕВАЦА ЗАДОВОЉАН: Видим стабилност и екипу која се развија у правом смеру
Тренер Железничара Радомир Коковић задовољан је издањем тима у победи над нишким Радничким.
После пет одиграних кола Железничар је уписао други узастопни тријумф у првенству, после славља над екипом ИМТ у прошлом колу. Пред својим навијачима Панчевци су били доминантнији и са три гола стигли до значајне победе.
– Играли смо са екипом која је у прошлом колу променила тренера. И обично кад се то деси, екипа се мобилише и реагује доста добро енергетски. Ниш је ушао са добром енергијом и дисциплином у утакмицу. Међутим, ми смо једнако добро одговорили енергетски, што је био главни предуслов да можемо да покажемо оно што знамо – рекао је Коковић.
Добра игра у првом полувремену крунисана је са два поготка – стрелци су били Сава Петров и млади Јован Милосављевић.
– Кренули смо мало нестрпљиво, нисмо били довољно стрпљиви у поседу, журили смо са завршним пасом. Дали смо тај гол, могу да кажем на време, и после смо дали један феноменалан из акције која је трајала сигурно преко минут, где смо показали стрпљење и ствари које радимо на тренингу.
Очекивана је реакција противника у наставку, али је погодак Милоша Косановића из слободног ударца после пет минута игре донео миран други део меча.
– Они су променили формацију и покушали да буду мало агресивнији. Ми смо ту мало изгубили контролу и баланс у почетку. Међутим, мислим да смо се добро адаптирали и да смо контролисали утакмицу до самог краја. Били смо мало ниже у дефанзивном блоку него што бих желео, али могу да разумем своје играче да хоће да буду мало сигурнији код велике предности. Привели смо утакмицу крају без већих проблема. Да ли смо могли да дамо гол, два још? Вероватно. Али кад се подвуче црта, могу и морам да будем задовољан – јасан је Коковић.
На питање о ефикасности тима, Коковић је јасно поручио да седам голова, колико је постигнуто у последња два меча, нису случајност.
– На томе смо радили на тренинзима и то сада долази до изражаја. Надам се да имамо добру основу за наставак развоја. Морам да похвалим и играче са клупе јер желимо да играмо у високом интензитету.
Када је реч о амбицијама тима, Коковић не жели да поставља границе, али истиче да га радује константан напредак.
– Видим стабилност и екипу која се развија у правом смеру. Важно ми је да будемо дугорочно стабилни и да растемо као тим, без обзира на исход сваке појединачне утакмице. Кључ је у квалитетном тренажном процесу.
На крају, прокоментарисао је и деби новог играча, Кваку Карикарија који је ушао у игру последњих двадест минута.
– Деловао је добро. Прикључио нам се недавно и још увек није потпуно уигран са тимом, али верујем да ће се брзо прилагодити и бити значајно појачање – закључак је Коковића.