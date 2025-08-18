scattered clouds
ЂОКОВИЋ ЗАДРЖАО СЕДМО МЕСТО: Српски тенисери напредовали на АТП листи

18.08.2025. 11:28
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Wimbledon

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је седмо место на најновијој АТП листи са 4.130 бодова.

Италијан Јаник Синер је и даље први са 11.480.

Шпанац Карлос Алкараз је други тенисер света са 9.240 поена, док се Немац Александар Зверев налази на трећој позицији са 6.230 бодова. 

Американац Тејлор Фриц је четврти тенисер света, док се Британац Џек Дрејпер налази на петом месту АТП листе. Американац Бен Шелтон је шести играч на АТП листи, док је Ђоковић седми тенисер света.

У ТОП 10 најбољих тенисера света налазе се још Аустралијанац Алекс де Минор, Рус Карен Хачанов и Италијан Лоренцо Музети.

Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић напредовао је за четири позиције и тренутно се налази на 45. месту на АТП листи са 1.086 бодова.

Хамад Међедовић је поправио пласман за седам позиција и сада је 65. играч света са 907 поена, док је Ласло Ђере пао на 72. место са 851 бодом.

Душан Лајовић је напредовао за 17 позиција и од данас је 129. тенисер света са 489 поена.

Новак Ђоковић атп листа тенис
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
