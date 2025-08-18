scattered clouds
СРБИЈА МОЖЕ ДО МЕДАЉЕ НА СП: Осморо јуниора на шампионату у рвању

18.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Pixabay

Рвачка репрезентација Србије до 20 година наступиће са осморо такмичара на предстојећем јуниорском Светском првенству у Бугарској.

У мушкој конкуенцији у грчко-римском стилу наступиће Дејан Беркец (до 67 кг), Залан Пек (до 77 кг), Антал Вамош (до 82 кг) и Бранко Ђукић (до 87 кг), док ће се у слободном стилу такмичити Шамиљ Дадаев (до 65 кг). У конкуренцији дама боје Србије браниће Емилија Јаковљевић (до 65 кг), Маша Перовић (до 68 кг) и Евелин Ујхељи (до 76 кг).

Завршне припреме за планетарни шампионат у Самокову мушка репрезентација одрадила је у Војвођанској рвачкој академији у Кањижи.

Укупно смо на располагању имали десеторицу рвача, а са нама су заједно тренирале и селекције Немачке, Аустрије, Хрватске, Холандије и Мађарске. Имали смо веома квалитетан спаринг и изузетно сам задовољан како су протекле припреме. Одлучили смо да на Светски шампионат идемо са четворицом такмичара. То су момци од којих можемо да очекујемо добар резултат, јер нисам заговорник идеје да се на великим такмичењима појављујемо у категоријама у којима нисмо конкурентни. Сматрам да као представници српског рвања морамо да одржимо одређени ниво изјавио је један од тренера српских јуниора Ђорђе Миолски.

Он је поручио да селекција Србије може до одличја на СП.

Бранко Ђукић је освојио бронзу на минулом Европском првенству. Он и Антал Вамош су кандидати за неку од медаља, а у случају повољног жреба у борбу за неко одличја могли би да се укључе Беркец и Пек. Конкуренција ће бити веома јака, а сама чињеница да преко 120 федерација има своје представнике у јуниорском узрасту довољно говори у прилог томе констатовао је Миолски.

Женска репрезентација Србије одрадила је завршне припреме у Националном тренинг центру у Кошутњаку.

Много тога зависиће од жреба. Ако се ту неке ствари поклопе, наше репрезентативке би могле да се укључе у борбу за медаље. У свакој категорији има по пет, шест неприкосновених рвачица, али ако би се избегла нека од њих, шансе за одличје би нам се значајно увећале изјавио је тренер женске репрезентације Србије Далибор Перовић.

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
17.08.2025.
01.07.2025.
