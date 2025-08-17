РВАЧИ СРБИЈА ЗАУЗЕЛИ ДРУГО МЕСТО на Меморијалном турниру Љубомир Ивановић - Геџа
Рвачка репрезентација Србије освојила је друго место на 38. Меморијалном турниру "Љубомир Ивановић - Геџа" у Младеновцу.
Српски тим наступио је у суботу у комбинованом саставу пошто се најбољи домаћи рвачи ;грчко-римским стилом у Русији припремају за Светско првенство, које се половином септембра одржава у Хрватској.
Осим селекције Србије, на Геџином Меморијалу учествовало је још девет репрезентација.
Злато је освојио Иран, а бронзу Мађарска.
У подмлађеној српској селекцији, коју су предводили тренери Шандор Ујхељи и Станко Богдан, истакли су се Себастијан Коломпар у категорији до 60 килограма који је освојио злато, као и Саболч Лошонц у ктагеорији до 55 килограма и Огњен Јаковљевић у категорији до 82 килограма, који су освојили сребрне медаље.
За најбољег рвача турнира проглашен је Себастијан Коломпар.