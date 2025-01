(ФОТО, ВИДЕО) ЗВЕЗДА ЗАСИЈАЛА У АРЕНИ: Црвено-бели надиграли Парижане за још једну важну победу у Евролиги

Црвено-бели су у Београдској арени обрадовали навијаче и уписали 12. победу, а имају осам пораза.

После лошијег почетка, Звезда је заиграла много боље у одбрани и у завршници друге четвртине је била на висини задатка и у последњим секундама је изједначила па се на одмор отишло резултатом 39:39.

This sequence and the crowd reaction 😳😱



Belgrade Arena is truly a special place 🥰💯#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/ilb98a8foF

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2025