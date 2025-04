МЕДИЈИ: Мицић се враћа у Евролигу и постаје најплаћенији!

Искусни плејмејкер нема никакву улогу у Финиксу, где је од доласка почетком фебруара скупио свега 20-ак минута, те је растанак са НБА лигом и Сансима нешто о чему се већ месецима спекулише.



Са својим информацијама се тим причама придружио шпански "Енцестандо", који тврди да ћемо Мицића поново гледати у Евролиги.

Поменути извор наводи да ће Мицић од следеће сезоне играти за Хапоел из Тел Авива, који је учешће у Евролиги обезбедио освајањем Еврокупа. Према њиховим сазнањима, годишње ће зарађивати пет милиона евра чиме би постао најплаћенији играч у том такмичењу.

Мицић је двапут освајао то такмичење, те био МВП тог такмичења, а сада је време за повратак после две године у НБА током којих је играо за Оклахому, Шарлот и Финикс.

У најјачој лиги света је одиграо укупно 101 утакмицу на којима је у просеку бележио 6,8 скокова и 3,9 асистенција.

After hiring a new agent also in Europe, Micic is very close to signing with Hapoel Tel Aviv, I was informed.

🏀El fichaje de Micic por el Hapoel Tel Aviv tras dejar la NBA está encarrilado, según nos informan.

Este movimiento hará que el Efes y el Panathinaikos busquen otro base pic.twitter.com/GaVuxINblP

