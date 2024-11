НБА ПРИЗНАЛА Незаустављиви Никола Јокић је најбољи играч недеље

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић проглашен је за најкориснијег играча Западне конференције у протеклој недељи пише Србија Данас.

Иако од старта сезоне бриљира на паркету, НБА лига се тек сада удостојила да ода признање Србину. После Ентони Дејвиса и Девин Букера награду је коначно добио и убедљиво најбољи играч на планети - Никола Јокић.

NBA Players of the Week for Week 3.



West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Darius Garland (@cavs) pic.twitter.com/DRZimyxeS7

— NBA (@NBA) November 11, 2024