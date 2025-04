НИСУ ИСКОРИСТИЛИ ОПЦИЈУ ДА ЗАДРЖЕ КОЛДВЕЛ ПОУПА "Мелоун ништа друго није могао да уради" (ВИДЕО)

Антонио Денијелс је имао богату играчку каријеру која је трајала од 1997. до 2012. године.

Играо је за Гризлисе, Спарсе, Блејзерсе, Суперсониксе, Визардсе, Хорнетсе и Севентисиксерсе у НБА лиги, а каријеру је завршио као члан Тексас Леџенда.

Сада ради као коментатор Њу Орлеанс Пеликанса и осврнуо се на Денвер Нагетсе који су дали отказ тренеру Мајклу Мелоуну.

"Сећате се када је Денвер пре две године освојио титулу? Тада су дозволили Брусу Брауну да оде. Дозволили су Џефу Грину да оде. Годину дана касније нису искористили опцију да задрже Кентавијуса Колдвел Поупа и он је отишао у Орландо. Да су задржали КKП-а, имали би шансу да одбране титулу. За то није крив Мајк Мелоун. О томе се ради, све што тренери могу да раде јесте да тренирају оно што имају. Мелоун ништа друго није могао да уради. Уз сво дужно поштовање према Кристијану Брауну, али он није КKП. Расел Вестбрук и Брус Браун то не могу да надоместе. Повукли су узде након титуле и ствари не иду онако како су замислили па је сада Мајк Мелоун жртвени јарац. Мени то нема смисла", рекао је Антонио Денијелс.

"You can't make this make sense for me"



