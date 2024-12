Огроман пад, али убедљива победа КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ БОЉИ ОД МАКАБИЈА У ЕВРОЛИГИ

Црвено-бели су сјајно отворили дуел и врло брзо стекли двоцифрену предност. Немоћни Макаби који је ове године финансијски доста слабији због рата у Израелу једноставно није могао да парира српском шампиону.

Ни на унутрашњим, ни на спољним позицијама "понос Израела" није био раван домаћима, који су из минута у минут само повећавали вођство.

Међутим, у трећем кварталу десио се невероватан обрт. Макаби је направио серију 17:0 и тако преокренуо резултат и унео стрепњу у табор ривала.

Филип Петрушев је вечерас против Макабија из Тел Авива уписао 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ поен у дресу Црвене звезде! 🔴⚪️👏🏻



Filip Petrušev scored his 1,000th point in a Crvena zvezda jersey tonight against Maccabi Tel Aviv! 🙌🏻#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/f9bB8lWCxZ

— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) December 20, 2024