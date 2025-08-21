extreme rain
29°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈОШ ЈЕДАН БИСЕР ВЕРАН ЦРВЕНО-БЕЛИМА: Нападачу продужетак уговора

21.08.2025. 19:29 19:30
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Брзоноги крилни нападач Црвене звезде Лука Зарић је у клупским просторијама продужио уговор са клубом до 2028. године.

Перспективни млади фудбалер се обавезао на верност црвено-белим бојама, а у Љутице Богдана верују да га очекује блистава будућност на стадиону "Рајко Митић".

Веома сам задовољан што сам потписао нови уговор са Црвеном звездом и захвалан сам управи клуба на пруженој прилици. Много се ствари променило од претходног потписа 2023. године. Дебитовао сам за први тим Звезде, као и за сениорску екипу Графичара. То ме подстиче да још више радим. Када су у питању моје карактеристике, одликују ме брзина и игра један на један. Задовољан сам како је кренула нова сезона, испунио сам сан дебијем за први тим и то ме додатно мотивише. Желим да одиграм утакмицу и на Маракани, да постигнем гол на вечитом дербију, као и да наступам у Лиги шампиона са вољеним клубом - рекао је Лука Зарић за клупски сајт.

Лука Зарић је рођен 31. октобра 2008. године у Ужицу. Прошао је све млађе селекције Црвене звезде, а претходне такмичарске године је наступао за кадете црвено-белог клуба. Захваљујући невероватним моторичким способностима, али и фудбалском умећу, актуелну сезону је почео у сениорском тиму Графичара, а већ у првом колу је постигао прелеп погодак против Мачве из Шапца. На мечу Суперлиге Србије против Младости је дебитовао за први тим Црвене звезде са само 16 година. Наступа на позицији десног крила, а одликују га одличан шут, дриблинг и брзина.

фк црвена звезда
Извор:
ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗВЕЗДА ЗАДРЖАЛА ТАЛЕНТОВАНОГ ГОЛМАНА: Драшкићу уговор до 2028. године
спорт

ЗВЕЗДА ЗАДРЖАЛА ТАЛЕНТОВАНОГ ГОЛМАНА: Драшкићу уговор до 2028. године

20.08.2025. 20:34 20:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАЈТЕЖЕ ЈУТРО ПОСЛЕ ПОРАЗА – Терзић: Уверен сам да ћемо играти Лигу шампиона, бољи смо од Кипрана
спорт

НАЈТЕЖЕ ЈУТРО ПОСЛЕ ПОРАЗА – Терзић: Уверен сам да ћемо играти Лигу шампиона, бољи смо од Кипрана

20.08.2025. 13:38 13:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај