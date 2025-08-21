ЈОШ ЈЕДАН БИСЕР ВЕРАН ЦРВЕНО-БЕЛИМА: Нападачу продужетак уговора
Брзоноги крилни нападач Црвене звезде Лука Зарић је у клупским просторијама продужио уговор са клубом до 2028. године.
Перспективни млади фудбалер се обавезао на верност црвено-белим бојама, а у Љутице Богдана верују да га очекује блистава будућност на стадиону "Рајко Митић".
– Веома сам задовољан што сам потписао нови уговор са Црвеном звездом и захвалан сам управи клуба на пруженој прилици. Много се ствари променило од претходног потписа 2023. године. Дебитовао сам за први тим Звезде, као и за сениорску екипу Графичара. То ме подстиче да још више радим. Када су у питању моје карактеристике, одликују ме брзина и игра један на један. Задовољан сам како је кренула нова сезона, испунио сам сан дебијем за први тим и то ме додатно мотивише. Желим да одиграм утакмицу и на Маракани, да постигнем гол на вечитом дербију, као и да наступам у Лиги шампиона са вољеним клубом - рекао је Лука Зарић за клупски сајт.
Лука Зарић је рођен 31. октобра 2008. године у Ужицу. Прошао је све млађе селекције Црвене звезде, а претходне такмичарске године је наступао за кадете црвено-белог клуба. Захваљујући невероватним моторичким способностима, али и фудбалском умећу, актуелну сезону је почео у сениорском тиму Графичара, а већ у првом колу је постигао прелеп погодак против Мачве из Шапца. На мечу Суперлиге Србије против Младости је дебитовао за први тим Црвене звезде са само 16 година. Наступа на позицији десног крила, а одликују га одличан шут, дриблинг и брзина.