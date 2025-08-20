light rain
ЗВЕЗДА ЗАДРЖАЛА ТАЛЕНТОВАНОГ ГОЛМАНА: Драшкићу уговор до 2028. године

20.08.2025. 20:34 20:36
Дневник
ФК Црвена звезда
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Млади голман Црвене звезде Вук Драшкић је продужио уговор са клубом до 2028. године.

Осећај је невероватан, пре свега бих се захвалио управи клуба и тренеру Владану Милојевићу на указаној прилици. Сигуран сам да ћу се одужити и настављам вредно да радим рекао је Драшкић за клупски сајт. 

Драшкић се тренутно налази на позајмици у ОФК Београду.

Значи ми пуно за мој развој и у фудбалском смислу. Срећан сам што сам у ОФК Београду на позајмици, заиста су ме момци лепо прихватили. Надам се да ћу пружати што боље партије.

Прошле сезоне талентовани голман је био део омладинске екипе која је наступала у Лиги шампиона.

Значило је искуство из тих дуела, без таквих мечева не бих напредовао у овој мери. Невероватне утакмице и пре свега веома значајне - закључио је Вук Драшкић.

Вук Драшкић је рођен 11. маја 2007. године у Ужицу. У Црвену звезду је стигао 2020. године и од тада је наступао за млађе селекције. Уговор је продужио на лето 2023. године, а истакао се приказаним партијама у Лиги шампиона за младе, Омладинској лиги Србије и Графичару.

фк црвена звезда
ФК Црвена звезда
Дневник
Спорт Фудбал
