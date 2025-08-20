ЗВЕЗДА БЕЗ ГРЕШКЕ НА ЕВРОПСКИМ ГОСТОВАЊИМА: На Кипру наставља победнички низ
Фудбалере Црвене звезде наредног уторка, 26. августа очекује реванш утакмица у плеј-офу квалификација за Лигу шампиона против Пафоса на Кипру.
Циљ црвено-белих је да наставе победнички низ на европским гостовањима у 2025. години, који за сада износи три тријумфа заредом.
Звезда је на првом мечу против кипарског шампиона и поред теренске иницијативе и боље игре, доживела пораз, али црвено-бели имају разлог за позитиву пред реванш меч у Лимасолу. Разлог за то је игра, као и статистика на гостујућим утакмицама у Европи у 2025. години, јер су изабраници Владана Милојевића славили на сва три меча која су одиграна на стадионима ривала.
Прво гостовање у текућој календарској години је у европским такмичењима Црвена звезда играла 29. јануара, када је у Берну славила против Јанг Бојса резултатом 0:1. Српски шампиони су после 90 минута игре и контроле над утакмицом у престоници Швајцарске, славили голом нашег бившег фудбалера Гелора Канге.
Преостале утакмице су уследиле у другом, односно трећем колу квалификација за Лигу шампиона у сезони 2025/2026. Звезда је првобитно победила Линколн на Гибралтару резултатом 0:1, а стрелац победоносног гола је био Бруно Дуарте. У трећој рунди су црвено-бели савладали Лех у Познању резултатом 1:3, погоцима Радета Крунића (2) и Бруна Дуартеа.
– После три узастопне победе у 2025. години, време је да црвено-бели обезбеде и четврту. Очекује нас реванш меч против Пафоса наредног уторка, 26. августа од 21 час, као и идеална прилика да црвено-бели наставе серију позитивних резултата на гостујућим теренима и обезбеде пласман у Лигу шампиона – наводи се на сајту ФК Црвена звезда.