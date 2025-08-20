clear sky
34°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАЈТЕЖЕ ЈУТРО ПОСЛЕ ПОРАЗА – Терзић: Уверен сам да ћемо играти Лигу шампиона, бољи смо од Кипрана

20.08.2025. 13:38 13:41
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ву
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ/ bg

Фудбалери Црвене звезде изгубили су 1:2 од Пафоса у Београду у првој утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.

– У спорту је најлепше јутро после победе и најтеже јутро после пораза. Тако је одувек било и биће, али сам ево данас кад је све преноћило, уверенији сам него икад да ћемо и ове године играти Лигу шампиона – рекао је генерални директор ФК Црвена звезда Звездан Терзић.

Одлуку о пласману у групну фазу елитног такмичења донеће реванш у Лимасолу.

– Без обзира на недопустиво слабу утакмицу који смо синоћ одиграли, уверен сам да смо бољи тим од Пафоса и да ћемо следећег уторка победити и играти најјаче УЕФА такмичење – истакао је Терзић за Тањуг.

– Јесмо синоћ лоше одиграли утакмицу, имали смо и невиђен пех да примимо гол у првом минуту, није нас ни лопта хтела у гол кад смо га морали дати, јесмо после изгубили сигурност и грешили смо. Вратиће нам се за реванш нама битни играчи Крунић, Радоњић и Арнаутовић, бићемо седам дана паметнији и сигурно у много бољем издању него синоћ – додао је Звездин директор.

Он је додао да је Звезда у овом тренутку бољи тим. 

– Без намере да негирам одличну игру нашег противника, њихове победе против Макабија и Динама из Кијева, не желим да негирам велика улагања и раст клуба са Кипра, сматрам да је Црвена звезда у овом тренутку бољи тим, са бољим играчима и бољим тренером. Много смо новца, труда, енергије, љубави и времена утрошили на стварање овог тима да би тек тако прихватили оцене да је Лига Европе права мера такмичења за Црвену звезду. Не, права мера за Црвену звезду је Лига шампиона и то ћемо показати следећег уторка на гостујућем терену. Верујем у ову Црвену звезду – закључио је Терзић.

фк црвена звезда звездан терзић лига шампиона
Извор:
ТАНЈУГ/ву
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗНАМ ДА ЗВЕЗДАШИМА НИЈЕ БИЛО ЛАКО – Елшник се захвалио сваком навијачу: Нисмо навикли на негативне резултате на Маракани
спорт

ЗНАМ ДА ЗВЕЗДАШИМА НИЈЕ БИЛО ЛАКО – Елшник се захвалио сваком навијачу: Нисмо навикли на негативне резултате на Маракани

20.08.2025. 00:23 00:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОРАЗ ЗВЕЗДЕ НА МАРАКАНИ: Црвено-бели путују на Кипар с голом минуса
спорт

ПОРАЗ ЗВЕЗДЕ НА МАРАКАНИ: Црвено-бели путују на Кипар с голом минуса

19.08.2025. 22:56 23:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај