НАЈТЕЖЕ ЈУТРО ПОСЛЕ ПОРАЗА – Терзић: Уверен сам да ћемо играти Лигу шампиона, бољи смо од Кипрана
Фудбалери Црвене звезде изгубили су 1:2 од Пафоса у Београду у првој утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.
– У спорту је најлепше јутро после победе и најтеже јутро после пораза. Тако је одувек било и биће, али сам ево данас кад је све преноћило, уверенији сам него икад да ћемо и ове године играти Лигу шампиона – рекао је генерални директор ФК Црвена звезда Звездан Терзић.
Одлуку о пласману у групну фазу елитног такмичења донеће реванш у Лимасолу.
– Без обзира на недопустиво слабу утакмицу који смо синоћ одиграли, уверен сам да смо бољи тим од Пафоса и да ћемо следећег уторка победити и играти најјаче УЕФА такмичење – истакао је Терзић за Тањуг.
– Јесмо синоћ лоше одиграли утакмицу, имали смо и невиђен пех да примимо гол у првом минуту, није нас ни лопта хтела у гол кад смо га морали дати, јесмо после изгубили сигурност и грешили смо. Вратиће нам се за реванш нама битни играчи Крунић, Радоњић и Арнаутовић, бићемо седам дана паметнији и сигурно у много бољем издању него синоћ – додао је Звездин директор.
Он је додао да је Звезда у овом тренутку бољи тим.
– Без намере да негирам одличну игру нашег противника, њихове победе против Макабија и Динама из Кијева, не желим да негирам велика улагања и раст клуба са Кипра, сматрам да је Црвена звезда у овом тренутку бољи тим, са бољим играчима и бољим тренером. Много смо новца, труда, енергије, љубави и времена утрошили на стварање овог тима да би тек тако прихватили оцене да је Лига Европе права мера такмичења за Црвену звезду. Не, права мера за Црвену звезду је Лига шампиона и то ћемо показати следећег уторка на гостујућем терену. Верујем у ову Црвену звезду – закључио је Терзић.