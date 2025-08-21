"ДНЕВНИК" САЗНАЈЕ
ПОТВРДА ВИСОКИХ АМБИЦИЈА Милисављевић долази у Војводину
21.08.2025. 19:25 19:32
Коментари (0)
Нови "капиталац" на Спенсу.
Доскорашњи првотимац и капитена Спартака, Милош Милисављевић, нова је аквизиција Кошаркашког клуба Војводина, сазнаје "Дневник". Ускоро се очекује и званична потврда.
Милисављевић је играо у АБА лиги прошле сезоне, тако да је доласком у Нови Сад одлучио да се спусти ранг ниже и појача високе амбиције црвено-белих у предстојећем периоду.
Овим потписом, Војводина је поново потврдила да је од јесени занимају само највиши циљеви, како у АБА 2 лиги, тако и у Кошаркашкој лиги Србије.