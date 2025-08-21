broken clouds
31°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ДНЕВНИК" САЗНАЈЕ

ПОТВРДА ВИСОКИХ АМБИЦИЈА Милисављевић долази у Војводину

21.08.2025. 19:25 19:32
Пише:
Вук Милош Петровић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
miloš milisavljević
Фото: ABA liga

Нови "капиталац" на Спенсу.

Доскорашњи првотимац и капитена Спартака, Милош Милисављевић, нова је аквизиција Кошаркашког клуба Војводина, сазнаје "Дневник". Ускоро се очекује и званична потврда.

Милисављевић је играо у АБА лиги прошле сезоне, тако да је доласком у Нови Сад одлучио да се спусти ранг ниже и појача високе амбиције црвено-белих у предстојећем периоду.

Овим потписом, Војводина је поново потврдила да је од јесени занимају само највиши циљеви, како у АБА 2 лиги, тако и у Кошаркашкој лиги Србије.

Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Милош Петровић
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај