ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ БЕЗ РЕШЕЊА ЗА ОЛИМПИЈСКОГ ШАМПИОНА: Французи убедљиви у Кану

21.08.2025. 19:43
Одбојкаши Србије изгубили су и другу утакмицу против Француске у Кану у оквиру припрема за Светско првенство на Филипинима.

„Триколори“ су били убедљиви 3:0 (25:15, 25:13, 25:20) за разлику од првог сусрета када су „орлови“ дан раније двоструком узастопном олимпијском прваку узели сет. 

Француска је у „Палати победе“, без присуства гледалаца, победила после 57 минута игре. Георге Крецу и Андреа Ђани, тренери Србије и Француске, договорили су се да се одигра још један сет, који је припао Француској са 27:25, после 23 минута игре.

Сениори Србије се из Француске враћају у петак и тренираће у Београду до поласка у Пољску.

Србија ће, у оквиру припрема за СП, учествовати и на традиционалном међународном турниру „Меморијал Вагнера“ у Кракову од 29. до 31. августа.

СП 2025. у конкуренцији одбојкаша одиграће се од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима.

Србија ће играти у Х групи са Бразилом, Чешком и Кином у Манили.

