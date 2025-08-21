ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ БЕЗ РЕШЕЊА ЗА ОЛИМПИЈСКОГ ШАМПИОНА: Французи убедљиви у Кану
Одбојкаши Србије изгубили су и другу утакмицу против Француске у Кану у оквиру припрема за Светско првенство на Филипинима.
„Триколори“ су били убедљиви 3:0 (25:15, 25:13, 25:20) за разлику од првог сусрета када су „орлови“ дан раније двоструком узастопном олимпијском прваку узели сет.
Француска је у „Палати победе“, без присуства гледалаца, победила после 57 минута игре. Георге Крецу и Андреа Ђани, тренери Србије и Француске, договорили су се да се одигра још један сет, који је припао Француској са 27:25, после 23 минута игре.
Сениори Србије се из Француске враћају у петак и тренираће у Београду до поласка у Пољску.
Србија ће, у оквиру припрема за СП, учествовати и на традиционалном међународном турниру „Меморијал Вагнера“ у Кракову од 29. до 31. августа.
СП 2025. у конкуренцији одбојкаша одиграће се од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима.
Србија ће играти у Х групи са Бразилом, Чешком и Кином у Манили.