ПРВА ПОБЕДА СРБИЈЕ НА ЕП: „Делфини“ у четвртфиналу против Мађарске

21.08.2025. 19:35 19:36
Пише:
Дневник
Извор:
Ватерполо савез Србије
спорт
Фото: Ватерполо савез Србије/ЕА

Српски ватерполисти су уписали прву победу на Европском првенству за играче до 18 година у Румунији.

„Делфини“ су победили Малту 18:13 и у петак у 18 часова играће у четвртфиналу против Мађарске.

Србија је боља екипа од Малте и то се видело у прве три четвртине када је разлика у класи била евидентна. Предност је била осам голова. У последњем делу Саковић је комбиновао поставе, дошло је до опуштања па су Малтежани постигли у овом периоду више голова него у претходна три.

Цанепа, Зелић и Папић су били најефикаснији. Србија је реализовала четири од пет петераца. На другој страни Гошић је одбранио два петерца.

Србија - Малта 18:13 (3:2, 7:2, 4:2, 4:7)

Србија: Косановић, Војиновић 1, Нешковић 2, Васић 2, Урошевић, Зелић 3, Цанепа 4, Папић 3, Јаковљевић-Југовић, Лазић, Чонкић 1, Мићановић, Гошић, Милашиновић.

Малта: Џановик, Ланзон, Касар, Мифсудк, Табоне, Агус, Кутајар 4, Енгерер 1, Димех 5, Киркоп 2, Фава, Малиа 1, Гат.

 

