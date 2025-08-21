ПРВА ПОБЕДА СРБИЈЕ НА ЕП: „Делфини“ у четвртфиналу против Мађарске
Српски ватерполисти су уписали прву победу на Европском првенству за играче до 18 година у Румунији.
„Делфини“ су победили Малту 18:13 и у петак у 18 часова играће у четвртфиналу против Мађарске.
Србија је боља екипа од Малте и то се видело у прве три четвртине када је разлика у класи била евидентна. Предност је била осам голова. У последњем делу Саковић је комбиновао поставе, дошло је до опуштања па су Малтежани постигли у овом периоду више голова него у претходна три.
Цанепа, Зелић и Папић су били најефикаснији. Србија је реализовала четири од пет петераца. На другој страни Гошић је одбранио два петерца.
Србија - Малта 18:13 (3:2, 7:2, 4:2, 4:7)
Србија: Косановић, Војиновић 1, Нешковић 2, Васић 2, Урошевић, Зелић 3, Цанепа 4, Папић 3, Јаковљевић-Југовић, Лазић, Чонкић 1, Мићановић, Гошић, Милашиновић.
Малта: Џановик, Ланзон, Касар, Мифсудк, Табоне, Агус, Кутајар 4, Енгерер 1, Димех 5, Киркоп 2, Фава, Малиа 1, Гат.