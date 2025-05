ПАРТИЗАН САВЛАДАО МЕГУ: Црно-бели убедљиво водили, опустили се, али ипак на крају славили у АБА лиги

Свашта смо видели од црно-белих у овом мечу – од фуриозних момената до момената потпуне немоћи и то при самом крају утакмице. Ипак, успели су да упишу победу и спусте завесе на регуалрни део регионалног такмичења.



Црно-бели су фуриозно отворили меч и већ у првим минутима успоставили значајну предност, остављајући Мегу без правог одговора на њихов интензитет.

THE END! @PartizanBC are heading into the playoffs with a win in the final regular season game against @KKMegaBasket #ABALiga pic.twitter.com/WtVyhQVjT1

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 4, 2025