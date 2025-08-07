Досадашњи фудбалер Звезде ЕБЕНЕЗЕР АНАН ЗВАНИЧНО ПОТПИСАО УГОВОР СА СЕНТ ЕТЈЕНОМ
Досадашњи фудбалер Црвене звезде Ебенезер Анан потписао је званично уговор са Сент Етјеном до 2028. године, саопштио је француски клуб.
Црвена звезда је на друштвеним мрежама објавила да је Анан напустио шампиона Србије.
"Фудбалски клуб Црвена звезда обавештава јавност да је доскорашњи првотимац црвено-белих Ебенезер Анан нови фудбалер француског Сент Етјена. Ми му се захваљујемо и желимо срећу у наставку каријере", објавила је Звезда.
Повремени репрезентативац Гане ће у француском клубу носити дрес са бројем 19.
"Веома сам среćан што сам потписао за Сент Етјен. Клуб гради добар тим, има сјајан стручни штаб и огромну подршку својих навијача. Част ми је што сам се придружио овом клубу. Даćу све од себе на свакој утакмици да помогнем тиму да оствари своје циљеве", изјавио је Анан, пренео је званични сајт француског клуба.
Анан (22) је прошле сезоне освојио "дуплу круну" са Црвеном звездом, а Сент Етјен је платио обештећење од око 2,5 милиона евра.
Анан је поред Црвене звезде играо за ОФК Београд, Нови Пазар, Имолезе и Болоњу. За репрезентацију Гане одиграо је три меча.