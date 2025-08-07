few clouds
28°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1718
usd
101.1584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Досадашњи фудбалер Звезде ЕБЕНЕЗЕР АНАН ЗВАНИЧНО ПОТПИСАО УГОВОР СА СЕНТ ЕТЈЕНОМ

07.08.2025. 13:57 14:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
anan
Фото: ФК Црвена звезда

Досадашњи фудбалер Црвене звезде Ебенезер Анан потписао је званично уговор са Сент Етјеном до 2028. године, саопштио је француски клуб.

Црвена звезда је на друштвеним мрежама објавила да је Анан напустио шампиона Србије.

"Фудбалски клуб Црвена звезда обавештава јавност да је доскорашњи првотимац црвено-белих Ебенезер Анан нови фудбалер француског Сент Етјена. Ми му се захваљујемо и желимо срећу у наставку каријере", објавила је Звезда.

Повремени репрезентативац Гане ће у француском клубу носити дрес са бројем 19.

"Веома сам среćан што сам потписао за Сент Етјен. Клуб гради добар тим, има сјајан стручни штаб и огромну подршку својих навијача. Част ми је што сам се придружио овом клубу. Даćу све од себе на свакој утакмици да помогнем тиму да оствари своје циљеве", изјавио је Анан, пренео је званични сајт француског клуба.

Анан (22) је прошле сезоне освојио "дуплу круну" са Црвеном звездом, а Сент Етјен је платио обештећење од око 2,5 милиона евра.

Анан је поред Црвене звезде играо за ОФК Београд, Нови Пазар, Имолезе и Болоњу. За репрезентацију Гане одиграо је три меча.

фк црвена звезда
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ПРОДАЈЕ ИГРАЧА ЗА 2,5 МИЛОНА ЕВРА: Ебенезер Анан сели се у Сент Етјен, мења га Адем Авдић
anan(2)

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ПРОДАЈЕ ИГРАЧА ЗА 2,5 МИЛОНА ЕВРА: Ебенезер Анан сели се у Сент Етјен, мења га Адем Авдић

30.07.2025. 17:47 21:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај