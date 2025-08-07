overcast clouds
ЛУКА ПУЦА ОД БЕСА Чанчар и Нибо не играју за Словенију ЕВО ШТА ЈЕ РЕКАО!

07.08.2025. 13:48 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Курир
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Abbie Parr, File

Словеначка кошаркашка репрезентација на предстојећем Евробаскету наступиће знатно ослабљена, пошто селектор Александер Секулић неће моћи да рачуна на двојицу значајних играча – Влатка Чанчара и Џоша Ниба.

Вратар из НБА лиге, Влатко Чанчар, као и натурализовани центар Џош Нибо, неће бити у саставу националног тима. Оба кошаркаша су у претходној сезони имала озбиљне проблеме са повредама, што је довело до тога да њихови клубови одлуче да овог лета прескоче репрезентативне обавезе. Чанчар је недавно напустио Денвер Нагетсе и прешао у Армани из Милана, где му се придружио и Нибо.

Лука Дончић, лидер словеначког тима, није крио разочарање због одсуства двојице саиграча. На конференцији за медије уочи припремног меча са Немачком, прокоментарисао је одлуку њихових клубова:

„Немам шта да замерим играчима, али клубови су ти који су одлучили. ЛА Лејкерси су мени дозволили да играм, Армани њима није. Радије не бих улазио дубље у то, али мислим да би требало да одлуку доносе сами играчи“, поручио је Дончић.

Сјајни плејмејкер, који је недавно потписао нови уговор са Лос Анђелес Лејкерсима, још једном је нагласио своју посвећеност репрезентацији: „Када сам здрав, увек ћу играти за Словенију.“

 

лука дончић словенија Евробаскет
Извор:
Дневник/ Курир
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
