ИБА исплатила српским боксеркама 23.588.000 динара за освојене медаље на СП
Међународна бокс асоцијација (ИБА) исплатила је српским боксеркама 235.000 долара, односно 23.588.000 за освојене медаље на Светском првенству, које је у марту ове године одржано у Нишу, саопштио је данас БСС.
ИБА је освајачицама златних медаља на СП уручила по 100.000 долара, за сребро је следила награда од 50.000, бронза износи 25.000, док је за четврто место обезбеђено 10.000 долара.
БСС наводи да су награде исплаћене 7. августа, а међу награђеним налазе се и репрезентативке Србије: Анђела Бранковић (злато), Сара Ћирковић, Николина Гајић, Драгана Јовановић, Наталија Шадрина и Анастасија Лукајић (бронза), док је четврту позицију заузела Милена Матовић.
"Често је наше разумевање спортиста ограничено на велике спортске сцене где они прикажу сав свој таленат, умеће, квалитет, храброст, где оставе последњи атом снаге за тријумф, који се деси или не, јер све је то спорт. Али шта је са путем до тог момента када се нађеш на пиједесталу? Ко плаћа спортисте? Како спортисти зарађују и троше новац, посебно у спортовима који нису такозвани елитни где сваки пораз или победа донесе и велику зараду. Кључно је разумети ток прихода за спортисте. Шта улази, а шта одлази?", изјавио је председник Надзорног одбора БСС Аднан Бајрамовић.
"Највећи трошкови се значајно разликују у зависности од спорта, али постоје неки универзални трошкови који тешко погађају све спортисте. ИБА је направила сјајно решење за племенити спорт, увела је новчане награде које ће многима изменити живот на боље, решити бројне проблеме и дати им ветар у леђа за нове подухвате. Идемо даље, окренути смо даље усавршавању и новим циљевима, међу којима је највећи медаље са Олимпијских игара у Лос Анђелесу 2028", додао је Бајрамовић.
БСС подсећа да је златна медаља са СП Анђели Бранковић од Републике Србије донела награду од 30.000 евра, док су српске репрезентативке, које су освојиле бронзу, добиле по 20.000 евра у динарској противвредности.
"Свакако је медаља највећа радост и највећи мотив за даље циљеве и резултате. То је оно што у мени покреће целу хемију да се боксом тек сад бавим на највишем нивоу. А сигурно да новчана подршка и награда значе много. Бавити се професионалним спортом на високом нивоу захтева праћење много детаља. И моја визија свакако јесте да тај новац уложим управо у људе који ће пратити мој рад и процесе који ће довести до побољшања тих детаља како бих ја постала још боља верзија себе", изјавила је Бранковић.