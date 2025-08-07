НОВО НАСЕЉЕ У ПЕТАК БЕЗ ТОПЛЕ ВОДЕ Огласила се „Новосадска топлана”
07.08.2025. 09:57 10:07
У петак, 8. августа 2025. године, од 10 сати, због планираних радова на ремонту на Tоплани „Запад“, доћи ће до поремећаја у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за објекте на конзумном подручју ТО „Запад“.
Како је саопштено из ЈКП „Новосадска топлана", нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се истог дана, 8. августа 2025. године, у послеподневним часовима.