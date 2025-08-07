overcast clouds
НОВО НАСЕЉЕ У ПЕТАК БЕЗ ТОПЛЕ ВОДЕ Огласила се „Новосадска топлана”

Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: JKP Novosadska toplana

У петак, 8. августа 2025. године, од 10 сати, због планираних радова на ремонту на Tоплани „Запад“, доћи ће до поремећаја у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за објекте на конзумном подручју ТО „Запад“.

Како је саопштено из ЈКП „Новосадска топлана", нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се истог дана, 8. августа 2025. године, у послеподневним часовима.

ЈКП „Новосадска топлана” без топле воде без топле потрошне воде
Нови Сад Сервисне информације
