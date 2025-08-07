overcast clouds
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ТРАСА:

"ДНЕВНИК" НА ПРУЗИ НОВИ САД – ОРЛОВАТ Положено 3,7 километара колосека, следе радови између Сајлова и Футога (ФОТО)

07.08.2025. 09:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник/ Филип Бакић

Док се очекује пуштање у саобраћај брзе пруге на деоници од Новог Сада до Суботице, „Инфраструктура железнице Србије“, предузима радове на локалним трасама.

На прузи Нови Сад - распутница Сајлово - Римски шанчеви - Орловат стајалиште у току је замена и ојачавање горњег строја пруге на деоници Сајлово – Римски шанчеви, у дужини од четири и по километра. Положено је 3,7 километара колосека, а предстоје радови и између Сајлова и Футога.

ф
Фото: Дневник/ Филип Бакић

Радовима су обухваћена и три путна прелаза, од којих су два на укрштању са пољопривредним, а један на укрштању са некатегорисаним путем. Реконструкција обухвата и замену девет скретница у станици Римски шанчеви. Док трају радови колосек се затвара за саобраћај у трајању од минимум десет сати.

Положено је 3,7 километара колосека, а предстоје радови и између Сајлова и Футога

Замена и ојачавање горњег строја пруге између Сајлова и Римских шанчева почели су 16. јуна и до краја јула положене су нове шине и бетонски прагови у дужини од 3,7 километара. Поред реконструкције деонице Сајлово – Римски шанчеви, пројектом је предвиђена и реконструкција пруге од Сајлова до Футога, у дужини од седам и по километара. 

ф
Фото: Дневник/ Филип Бакић

На  тој деоници пруге планирана је и реконструкција шест путних прелаза, од којих је пет на укрштању са пољопривредним, а један на укрштању са локалним путевима. На тој траси док трају радови колосек не може да се користи најмање осам сати. 

Рок за завршетак реконструкције укупно дванест километара пруге на две деонице, и то  Сајлово – Римски Шанчеви и Сајлово–Футог је 300 календарских дана.                                                                                               

 

 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина
