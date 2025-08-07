ПРИБЛИЖАВА СЕ СТАРТ НОВЕ СЕЗОНЕ ВОЈВОЂАНСКОГ “СЕВЕРА”: Општински дерби у 11. колу
Припремне утакмице у војвођанских лигаша ОФК Бечеј 1918 и Војводине из Бачког Градишта су при крају.
Остало је да одиграју још “генералке” у суботу, Бечејци ће од 18 сати угостити кулски Хајдук 1912, а Градиштанци играју са Петроварадином, после чега креће првенствени караван.
Жреб, баш, није био наклоњен Бечејцима, јер ће прве две утакмице играти у гостима. Прву у Стапару против Хајдука, а другу против Радничког 1918 у Раткову. Прво домаћинство имаће у трећем колу, када ће угостити Искру из Куцуре. Насупрот њима, Градиштанци су у првом колу,17. августа, домаћини Обилићу из Змајева, у другом гостују у Бачком Добром Пољу и састају се са Сутјеском, а у трећемим у госте стиже Младост из Бачког Петровца...
Када су два клуба из исте општине у истом рангу такмичења, онда је врло битно, с локалног аспекта гледишта, када ће се играти општински дерби. ОФК Бечеј 1918 и Војводина састаће се 25. октобрау 11. колу. До тада ће многе ствари, мада не све, већ бити јасне. Бечејци су ове јесени домаћини, а на пролеће ће то бити Градиштанци.
Што се тиче припемних утакмица, Бечејци су прво укњижили два пораза, у Чоки од истоименог клуба резултатом 2:1, а онда и код куће идентичним резултатом од ОФК Кикинде. Потом је стигла серија од три победе. Прво су у Његошеву савладали Пролетер са 5:1, потом код куће омладинце ОФК Београда са 2:0 и у недељу “2. Октобар”у Куману са 5:0.
- Нисмо имали среће са жребом, али се надам да ћемо имати на терену. Оптимизам долаз и зато што смо формирали доста квалитетан састав, углавном од Бечејаца, па ће нас и публика са трибина бодрити с већим жаром, што је врло битно. Сваки почетак је тежак, поготово што су ривали квалитетни, али атмосфера у клубу је добра и оптимизам се уселио у наш дом, не крије капитен Бечејаца голман Исидор Милованов.
Градиштанци су припремне утакмице почели победама у Ади против АФК-а са 4:2 и код куће са ОФК Сиригом из истоименог места резултатом 2:0, онда је стигао пораз од 3:0 од омладинаца ОФК Београдапред својим навијачима, у суботу су у Жабљу играли са ЖСК-ом нерешено 1:1, а у среду су код куће победили Чокуса 3:0.
- Имамо јачи ростер него минуле сезоне и не би требало да будемо у зони која се бори за опстанак. Наравно, много тога зависи од бројних фактора, али судећи по играчима које имамо и труду који смо уложили током припрема, спремно дочекујемо старт првенствене трке - вели тренер Градиштанаца Мирко Давидовић.
Додајмо на крају да је актуелна сезона у свим лигама веома изазовна, јер је на помолу скраћење броја екипа у елити, што увек повлачи смањење броја клубова у нижим ранговима такмичење. Зато ваља од старта играти максимално одговорно и сакупљати бодове, како би се на време избегла борба за опстанак.
В. Јанков