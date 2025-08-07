Преминуо некадашњи југословенски кошаркашки репрезентативац Немања Ђурић
Некадашњи југословенски кошаркашки репрезентативац Немања Ђурић преминуо је у 89. години, саопштио је данас КСС.
Ђурић је у каријери играо за Црвену звезду, Раднички из Београда, Рејер из Венеције, Ориолик из Славонског Брода и сарајевски Железничар.
За репрезентацију Југославије играо је од 1958. до 1967. године. У том периоду одиграо је 138 утакмица за национални тим и постигао је 1.400 поена. Учествовао је на седам Балканијада, једним Медитеранским играма, два пута на Олимпијским играма, на два светска првенства и четири европска првенства.
Са репрезентацијом Југославије је на овим такмичењима укупно освојио 13 медаља - шест златних, шест сребрних и једну бронзану.
Ђурић је самостално тренирао Црвену звезду, Ориолик, Железничар и Раднички.