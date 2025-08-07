ПРЕМИНУЛА ЛЕГЕНДА ЗВЕЗДЕ: Ђорђе Андријашевић умро у 95. години живота
07.08.2025. 11:59 12:00
Легендарни кошаркаш и тренер Црвене звезде Ђорђе Андријашевић преминуо је у 95. години живота.
"КК Црвена звезда са жаљењем обавештава јавност да је у среду у 95.години живота преминуо легендарни Ђорђе Андријашевић, један од првих шампиона нашег клуба, некадашњи играч и тренер нашег клуба", стоји у саопштењу.
Ђорђе Андријашевић је био кошаркаш прве златне Звездине генерације, а касније и тренер са којим су црвено бели освојили први куп Југославије у својој историји 1971.године
Рођен је 05.05.1931. године у тадашњој Краљевини Југославији.
Кошарку је заволео и почео је њом да се бави као и многи у том времену на Малом Калемегдану и то у млађим карегоријама под тренерском палицом Милана Мусе Бјегојевића (који је то време био и кошаркаш).