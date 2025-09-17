ШОК: Језиве претње смрћу са Јаниса Адетокумба и његову породицу
Уместо да у миру прослави историјску медаљу са репрезентацијом Грчке, Јанис Адетокумбо и његова породица доживели су застрашујући ударац – стигле су им претње смрћу, а иза њих, према наводима, стоје турски навијачи.
Грчка је у мечу за треће место на Евробаскету савладала Финску, чиме је ублажила горак утисак после пораза од Турске у полуфиналу.
Ипак, оно што је требало да буде тренутак радости, претворило се у ноћну мору за НБА суперстара и његове најближе.
Претње које су стизале Јанису, супрузи Мараји Ридлспирг и њиховој деци биле су језиве.
"Убићемо вам целу породицу. Бићеш у страху где год да идеш".
Породица Адетокумбо била је потресена овим порукама, а Мараја је одлучила да јавно реагује. Нагласила је да су појединци слали чак и поруке њиховој деци, што је за њу било неприхватљиво.
"Пошто желиш да ме контактираш приватно, ја ћу сада јавно рећи целом свету ко си. Честитам турској репрезентацији на медаљи, имате сјајан тим! Али овакво понашање је неприхватљиво. Надам се да су они који остављају мрзитељске коментаре и шаљу одвратне поруке мојој породици – поносни на себе", написала је Мараја на друштвеним мрежама.