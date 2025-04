ТРЕНЕР ВАЛЕНСИЈЕ НАЈБОЉИ СТРУЧЊАК ЕВРОКУПА: Победио Радоњића и Митровића

Како је наведено, Мартинез је победио у избору испред тренера Бахчешехира Дејана Радоњића и шефа струке Цедевита Олимпије Звездана Митровића.

Мартинез је предводио Валенсију до скора 16-2 у групној фази Еврокупа, али није успео да се пласира у финале - зауставио га је Хапоел из Тел Авива победом у полуфиналној серији резултатом 2-1.

Pedro Martinez is the 2024-25 EuroCup Coach of the Year🧠



Leading @valenciabasket to be the best offense in club history and the second best all-time in the BKT EuroCup (96.4 points per game)👏 pic.twitter.com/HppeEiFFZ4

— BKT EuroCup (@EuroCup) April 4, 2025